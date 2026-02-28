Foundi Madi décroche l’or : la vanille de Mayotte sacrée à Paris

En février 2026, au cœur du Salon International de l’Agriculture 2026, la vanille de Mayotte s’est imposée parmi les meilleures productions françaises. Lors du prestigieux Concours Général Agricole 2026, Foundi Madi a décroché la médaille d’or pour sa vanille planifolia, consacrant un savoir-faire insulaire longtemps discret mais désormais reconnu à l’échelle nationale.
Dans un concours réputé pour son exigence, où les produits sont évalués par un jury d’experts sur des critères stricts de qualité aromatique, de texture et de régularité, cette distinction représente le plus haut niveau de reconnaissance. Les gousses présentées par le producteur mahorais ont séduit par leur souplesse, leur intensité olfactive et l’équilibre subtil de leurs arômes.
Derrière cette réussite se cache un travail minutieux. La culture de la vanille exige une attention constante. Chaque fleur est pollinisée à la main, chaque gousse suit un long processus de séchage et d’affinage pouvant durer plusieurs mois. C’est durant cette étape que se développent les parfums profonds qui font la réputation d’une grande vanille. Foundi Madi s’inscrit dans une tradition familiale où l’expérience et la patience constituent les véritables outils de production.
Cette médaille intervient dans un contexte marqué par des difficultés pour la filière mahoraise. Les aléas climatiques récents ont fragilisé certaines exploitations et réduit les volumes de production. Dans ces conditions, décrocher l’or prend une dimension particulière. Il s’agit non seulement d’une reconnaissance individuelle, mais aussi d’un signal fort envoyé à l’ensemble des producteurs de l’île.
Au-delà du prestige, une médaille d’or au Concours Général Agricole agit comme un label national. Elle renforce la crédibilité du produit auprès des acheteurs, facilite l’accès à de nouveaux marchés et peut contribuer à structurer davantage la filière locale. Pour Mayotte, souvent évoquée à travers ses défis sociaux et économiques, cette distinction propose un récit différent : celui d’un territoire capable d’excellence agricole.
À travers Foundi Madi, c’est toute une île qui voit son savoir-faire reconnu. La vanille mahoraise ne se contente plus d’exister dans l’ombre des grandes régions productrices. Elle affirme désormais sa place parmi les meilleures productions françaises.
Said Hassan Oumouri
