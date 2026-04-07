Forum économique de l’océan Indien (27–29 avril à Moroni) : les entrepreneurs comoriens appelés à saisir une opportunité de financements, de partenariats régionaux et de développement

À l’approche du Forum économique de l’océan Indien, prévu du 27 au 29 avril à Moroni, un signal fort est adressé aux entrepreneurs comoriens : il ne s’agit pas d’un simple événement, mais d’une opportunité concrète pour structurer, financer et développer leur activité. Dans une interview accordée au journal Al-Watwan, le président de Cap Business Océan Indien, Chamsoudine Ahmed, met en avant l’objectif central du forum, celui de renforcer les synergies régionales et de faire émerger des partenariats durables, capables de répondre aux défis spécifiques des économies insulaires.

Ce rendez-vous intervient dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des fragilités économiques qui affectent directement les Comores, notamment sur les coûts de l’énergie, de l’alimentation ou encore du transport. Face à ces contraintes, le forum se présente comme un espace de réflexion mais surtout d’action, où les entrepreneurs peuvent identifier des solutions concrètes et s’inscrire dans une dynamique régionale plus solide.

La présence d’acteurs majeurs comme l’Agence française de développement, l’Organisation internationale de la Francophonie ou encore le COMESA offre des perspectives réelles en matière de financement, d’accompagnement technique et d’ouverture vers de nouveaux marchés. Des rencontres B2B seront organisées afin de permettre des échanges directs entre entrepreneurs, investisseurs et partenaires de la région.

Au-delà des financements, l’un des enjeux majeurs du forum est d’encourager les entreprises comoriennes à dépasser le cadre local pour penser leur développement à l’échelle de l’océan Indien. Cela implique de créer des partenariats régionaux, d’adapter son offre à d’autres marchés et de s’insérer dans des chaînes de valeur plus larges. Plusieurs secteurs stratégiques seront mis en avant, notamment l’agriculture à forte valeur ajoutée, les énergies renouvelables, l’économie bleue, le tourisme durable, l’économie circulaire ainsi que l’innovation, avec un intérêt croissant pour les biotechnologies et l’intelligence artificielle.

À travers des stands d’exposition, des visites de sites économiques et des temps d’échange, le forum offrira également une visibilité accrue au savoir-faire comorien. Dans un contexte où la concurrence s’intensifie et où les modèles économiques évoluent, ce type de rendez-vous peut constituer un véritable tournant pour les entrepreneurs qui souhaitent franchir un cap.

Plus qu’un événement, le Forum économique de l’océan Indien apparaît ainsi comme une porte d’entrée vers une nouvelle manière de penser et de développer son entreprise. Pour les entrepreneurs comoriens, l’enjeu est désormais clair : se préparer, se positionner et saisir pleinement cette opportunité.

ANTUF Chaharane