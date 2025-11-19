Forte flambée de la grippe aux Comores : les consultations doublent en une semaine

Le dernier point épidémiologique publié le 19 novembre 2025 met en lumière un phénomène inquiétant : la grippe connaît une explosion sans précédent aux Comores, avec un nombre de cas qui a littéralement doublé en seulement sept jours.
Un bond spectaculaire des consultations
Entre le 3 et le 9 novembre (semaine 45), les structures sanitaires du pays ont enregistré 673 consultations liées à la grippe, contre 310 la semaine précédente. Cette hausse brutale marque l’un des niveaux les plus élevés des trois dernières années.
Les autorités précisent que l’activité grippale dépasse largement les tendances observées lors des saisons précédentes, confirmant une circulation intense du virus sur l’ensemble du territoire, avec des données particulièrement fiables à Ndzuani et Mwali.
Hausse parallèle des pathologies respiratoires
Cette flambée s’accompagne également d’une progression des autres formes d’infections respiratoires :
- 173 cas d’infections respiratoires aiguës,
- 39 cas de syndromes respiratoires aigus sévères (SRAS/Covid).
Ces hausses, bien que moins marquées que celle de la grippe, renforcent l’idée d’une circulation virale importante dans le pays.
Une vigilance fortement recommandée
Face à cette accélération brutale, les autorités sanitaires appellent la population à redoubler de prudence :
- consulter rapidement en cas de fièvre ou de difficultés respiratoires,
- éviter les contacts rapprochés en cas de symptômes,
- renforcer les mesures d’hygiène (lavage des mains, port du masque en cas de toux).
La saison grippale commence donc avec une intensité inhabituelle, et la vigilance reste plus que jamais de mise pour éviter une saturation des structures de santé et protéger les personnes vulnérables.
Said Hassan Oumouri
