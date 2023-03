Formation de militaires comoriens en techniques de combat et d’intervention avec l’aide de la France

Ce jeudi 16 mars, une cérémonie de remise d’attestations a eu lieu au camp de Sangani à Ndzuani, récompensant les militaires des quatrième, cinquième et sixième compagnies ainsi que des Forces spéciales de l’Armée nationale de développement (And) qui ont participé à une formation de deux semaines sur les «nouvelles techniques de combat et d’intervention». Cette formation a été dispensée par des officiers et sous-officiers du Détachement de la Légion étrangère de Mayotte (Dlem) dans le cadre d’un partenariat entre la France et les Comores visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces comoriennes.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux officiels civils et militaires, dont le colonel Abdoulfatah Chakira, commandant du camp de Sangani et animateur de la cérémonie. Dans son discours, il a souligné que la coopération entre la France et les Comores était essentielle, surtout dans le domaine militaire. Il a également rappelé que cette coopération avait été mise en place depuis 2012, mais qu’une seule formation avait été organisée à Ndzuani, en 2014.

Le colonel Alex Gérard, chef de corps du Dlem, a quant à lui évoqué les «deux semaines intensives d’instructions» qui ont été dispensées aux militaires comoriens. Il a également souligné l’importance de cette coopération bilatérale dans le contexte actuel, où la région fait face à de nombreux défis sécuritaires tels que la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité des frontières, le contrôle et la gestion des flux migratoires, ainsi que la menace terroriste sur les côtes africaines.

Cette mission militaire française à Ndzuani avait suscité de nombreuses conjectures quant à son véritable dessein, dans un contexte où la surveillance du bras de mer séparant Ndzuani de Mayotte s’est accrue, aussi bien du côté de la gendarmerie française basée à Mayotte que de la garde-côte comorienne. Cependant, le délégué chargé de la Défense nationale, Youssoufa Mohamed Ali, a tenu à souligner la nécessité de la coopération militaire entre la France et les Comores pour prévenir le danger du terrorisme, qui représente une menace pour la région, notamment au Mozambique. Il a également remercié la France pour sa coopération constante et ses efforts pour appuyer l’épanouissement des forces de défense et de sécurité comoriennes.