Football : le nouveau sélectionneur des Cœlacanthes Hubert Velud pose ses valises à Moroni

Une nouvelle page s’ouvre pour la sélection nationale comorienne. Le technicien français Hubert Velud est arrivé cet après-midi à Moroni pour prendre officiellement ses fonctions à la tête des Cœlacanthes.
À sa descente d’avion, le nouveau sélectionneur a été accueilli par le général Youssouf Idjihadj, doyen d’âge du Comité exécutif de la Fédération. Cette arrivée marque le début d’un nouveau cycle pour l’équipe nationale, après la fin de l’aventure de l’Italien Stefano Cusin, dont le contrat n’a pas été renouvelé à la fin du mois de février.
Habitué des sélections africaines, Hubert Velud possède une solide expérience sur le continent. Il a notamment dirigé les équipes nationales du Togo national football team et du Burkina Faso national football team, où il s’est forgé une réputation de technicien rigoureux et expérimenté.
Durant son séjour à Moroni, le nouveau patron des Cœlacanthes doit rencontrer les membres du Comité exécutif afin d’évoquer les priorités sportives et les prochaines échéances de la sélection. Une conférence de presse est également prévue samedi à la salle de conférence du Stade de Maluzini, où il présentera ses premières orientations et sa vision pour l’équipe nationale.
