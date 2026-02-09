Football féminin : la FFC confie les Cœlacanthes à Youssouf Abdallah, un choix stratégique tourné vers l’avenir

Le football féminin comorien vient de franchir un cap symbolique et stratégique. La Fédération des Comores de Football(FFC) a officiellement annoncé la nomination de Youssouf Abdallah au poste de sélectionneur national des Cœlacanthes féminines, une décision qui marque une nouvelle page dans l’histoire de cette sélection en pleine construction.
Ce choix traduit la volonté claire de la FFC de donner un nouvel élan compétitif au football féminin, longtemps en quête de stabilité et de reconnaissance. En confiant les rênes de la sélection à un technicien expérimenté, l’instance dirigeante affiche une ambition assumée, structurer durablement l’équipe nationale et la rendre plus performante sur la scène africaine.
Récompensé meilleur entraîneur de la saison 2024-2025 en Île-de-France, Youssouf Abdallah s’est distingué par sa capacité à bâtir des collectifs solides et à tirer le meilleur de ses joueuses. Détenteur de la licence UEFA A, il possède le bagage technique et méthodologique nécessaire pour mener un projet de haut niveau.
Au-delà de l’aspect purement sportif, cette nomination incarne un message fort, celui d’un football féminin comorien qui veut croire en son potentiel. Pour les supporters, l’espoir est désormais permis de voir les Cœlacanthes féminines s’affirmer et viser de nouveaux sommets.
