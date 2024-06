Fonction publique : exploitation des stagiaires – plus de 3 ans sans titularisation

Cet article n’engage que l’auteur et ne reflète pas l’opinion de la rédaction de Comores Info.

Les jeunes cadres comoriens font face à un traitement inhumain et dégradant dans leur quête d’opportunités professionnelles et de stabilité dans leur carrière. De nombreux jeunes diplômés sont contraints de passer plusieurs années dans des stages non rémunérés, sans aucune perspective d’accès aux postes de fonctionnaires, une situation qui est non seulement préoccupante mais aussi désespérante.

Prendre l’exemple personnel de plus de trois ans en tant que bénévole illustre la réalité amère vécue par de nombreux jeunes cadres aux Comores. Cette expérience démontre un décalage alarmant entre les attentes des jeunes diplômés, qui aspirent à contribuer au développement de leur pays, et les opportunités effectivement offertes sur le marché du travail. Cette situation interpelle sur la nécessité urgente de réviser en profondeur les politiques et les pratiques qui régissent l’emploi des jeunes dans le pays.

Indépendamment des convictions politiques, les jeunes cadres subissent parfois des traitements qui ne correspondent pas à leur statut de travailleurs, ce qui souligne une injustice systémique. Les gouvernements doivent impérativement trouver des solutions efficaces et durables pour remédier à cette crise. L’incapacité à fournir des opportunités équitables et des conditions de travail dignes aux jeunes cadres compromet non seulement leur bien-être personnel mais aussi le potentiel de croissance économique et sociale du pays.

Il est indéniable que cette réalité est insupportable et exige une action immédiate et concertée. Il est crucial que les gouvernements, en collaboration avec les secteurs privé et public, développent des stratégies inclusives et durables pour l’emploi des jeunes, garantissant ainsi un avenir meilleur et plus juste pour les générations montantes aux Comores.

Je dénonce fermement la pratique discriminatoire qui marginalise de nombreux jeunes cadres comoriens sous prétexte de manque d’expérience. En France et au Sénégal, de nombreux jeunes sont donnés des chances et sont confiés à des postes clés, démontrant ainsi que l’expérience n’est pas toujours un obstacle.

Nous croyons en l’importance de donner une chance égale à tous les jeunes cadres comoriens, indépendamment de leur âge ou de leur expérience professionnelle. La jeunesse apporte souvent de nouvelles perspectives, de l’innovation et de l’énergie vitale, des qualités essentielles pour construire un avenir solide pour notre nation.

Djamal fadhula mdahoma, ancien juge consulaire.