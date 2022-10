Foire agricole à Itsandra-Mdjini

Du samedi 1er au 2 octobre, s’est tenu une foire agricole animée par la coopérative Ngazi-Dima Cette foire avait comme objectif d’inciter les paysans cultivateurs et les éleveurs pauvres à s’intéresser à investir dans l’agroécologie, de contribuer à rendre l’agriculture locale plus productive et plus durable et à sensibiliser et soutenir les agriculteurs et les coopératives agricoles comoriens en particulier ceux de Ngazidja à la pratique d’une agriculture durable, écologique, biologique, économique et social.

L’ouverture a vu la participation des ministres de l’Agriculture et celui de l’Economie, respectivement messieurs Houmed Msaidié et Ahmed Bazi. On a noté une forte participation des femmes durant ces deux jours.

Des exposants venant de plusieurs régions de Ngazidja sont venus exposer leurs produits avec des prix plus ou moins abordables. Cependant la forte demande du public n’a pas pu être satisfaite de l’ensemble des produits en vente. Des problèmes de logistique pour le transfert des produits ont perturbé quelque peu, l’acheminement de certains produits. Cependant, dans l’ensemble la foire a tenu sa promesse, celui de montrer que des jeunes déterminés, peuvent avec peu de moyens, se lancer dans un secteur vital pour le bien-être de la population.

Au cours d’une interview après l’ouverture de la foire, le ministre Msaidié a réitéré, une fois de plus, les efforts du gouvernement dans la mobilisation des ressources au service de l’Agriculture.

Aussi, il a rappelé l’existence des projets comme le Projet Intégré Chaines de valeur et Compétitivité (Pidc) ou le Projet d’appui à la productivité et à la résilience des exploitations agricoles familiales (Prefer) qui proposent des financements dédiés spécifiquement aux jeunes entrepreneurs dans ce domaine. Selon lui, des financements conséquents sont disponibles et d’autres sont attendus incessamment, il reste la mobilisation des jeunes à l’instar ceux de Ngazi-Dima pour y accéder.

Service de Communication