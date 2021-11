Finis les voyages fatigants vers la Chine, Golden Market vous facilite la vie.

Fondée par le jeune Comorien Houssen Fidaly il y a presque un an et demi, Il s’agit en fait d’une boutique e-commerce qui propose des services de qualités, efficaces ,sûrs et très rapide.

Le temps de se soucier des problèmes de visa et de logement en Chine est fini avec cette société.

En effet, après avoir fait ses études en Chine, un pays où il réside actuellement, Houssen Fidaly connait parfaitement le marché Chinois. C’est pour cela que la création de son entreprise Golden Market est salutaire car elle a permis à certains personnes de faire des achats en chine dans une période très difficile de Covid19. ” Nous sommes satisfaits d’avoir passé nos commandes avec Golden Market et nous avons reçu nos colis à temps . Nous leur faisions entièrement confiance et nous recommandons Golden Market en cas de besoin” dixit deux agents de la BCC. L’entreprise permettra à d’autres comoriens d’acheter également leurs vêtements, sacs, chaussures et bijoux depuis la chine vers les Comores à des prix intéressants et abordables.

“J ai créé cette entreprise il y a à peu près 17 mois mais ça fait Cinq mois que j ai débuté mes livraisons par fret aux Comores dans le but d’aider et de faciliter les commerçants, les personnes particulières souhaitant acheter des produits de grandes qualités en Chine vers les Comores sans se déplacer que ce soit dans la voie aérienne ou Maritime.”

Conscient de la difficulté dont traversait son pays natal il y a déjà presque deux ans après la fermeture des frontières en Chine, comme d’autres jeunes comoriens de la diaspora qui s’impliquaient davantage dans le besoin de leurs familles, Houssen Fidaly avait eu cette imagnifique idée et maintenant il veut tracer son propre chemin dans le commerce après avoir vécu tout au long de son enfance avec son père qui lui a montré les bases. “C’est un rêve pour moi de contribuer à quelque choses dans mon pays. J’ai vu mon père faire du commerce notamment dans l’exportation de la vanille, du Girofle et d’ylang-lang. Désormais, Je dois faire mon propre bonhomme de chemin afin d’apporter ma pierre à l’édifice.”conclut le responsable.

WhatsApp: +8619857021154 ou https://wa.me/message/KCAEESUXSW45P1

Représentante Moroni: +2694257862

Facebook: goldenmarket269 OU https://m.facebook.com/Golden-Market-104512084592450/?ref=page_internal&mt_nav=0