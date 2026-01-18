Finale CAN : Sénégal 1 – Maroc 0, Pape Gueye libère les Lions en prolongation

La finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc, disputée dimanche soir à Rabat, a tenu toutes ses promesses dans une atmosphère électrique. Devant son public, la sélection marocaine, emmenée par Achraf Hakimi et Brahim Diaz, espérait décrocher un deuxième sacre continental face aux Lions de la Teranga de Sadio Mané, eux aussi en quête d’un nouveau titre.
La rencontre, très disputée et marquée par de nombreuses tensions, a basculé en prolongation après plus de dix minutes particulièrement chaotiques. Le Sénégal pensait d’abord ouvrir le score, mais le but a été refusé après consultation de l’arbitrage vidéo. Dans la foulée, le Maroc a obtenu un penalty, provoquant une vive contestation côté sénégalais.
C’est finalement Pape Gueye qui a délivré les siens en prolongation, ouvrant la marque d’une frappe décisive et offrant un avantage précieux au Sénégal dans cette finale au scénario haletant.
IBM
Réagissez à cet article