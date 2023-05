Fin du parcours pour le slameur Hichim à la demi-finale de la Coupe du monde de Slam Poésie »

L’aventure a pris fin pour le slameur comorien Abdoulanlim Abdillah, mieux connu sous le nom de Hichim, à la demi-finale de la Coupe du Monde de Slam Poésie, à Paris. Représentant la scène malgache, Hichim n’a pas réussi à décrocher sa place pour la finale. Il pense que son choix de présenter des textes en malgache a pu lui porter préjudice, alors que d’autres nations comme la Côte-d’Ivoire et Haïti ont été autorisées à concourir en français.

Durant son parcours, Hichim a offert de belles prestations, traitant des horreurs et de l’hypocrisie qui affligent l’humanité, ainsi que du réchauffement climatique. Dans son texte « Toetrandro », il a fait une critique mordante de la pollution plastique.

Hichim se montre tout de même satisfait et résolu à travailler plus dur : « Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Il n’y a pas de regret et c’est déjà pas mal d’arriver jusqu’à là. Un grand merci à ceux et celles qui m’ont soutenu tout au long de cette aventure. Je compte travailler davantage pour rendre fier l’Océan indien ».

ANTUF chaharane