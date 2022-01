Fin de l’aventure avec les verts: Le message touchant de Jean Daniel Padovanie

L’entraîneur des gardiens des buts qui avait donné ses gants alhadhur a posté un message qui a touché les Comoriens. “Fin de l’aventure, désormais, gardons en mémoire toutes les belles et bonnes émotions que nous à procurer cette CAN, mais aussi tout l’amour et le soutien reçu par le monde du Football et, le peuple Comorien et ceux des autres nations ! 

Un grand, un énorme Merci à la sélection, à la délégation, à la fédération, au staff, au sélectionneur, aux joueurs… et à tous les Comorien pour leur accueil et le bonheur qu’ils m’ont procuré..! Grâce à tous ces gens, j’ai appris, grandit, évoluer… et ne souhaite qu’une chose, continuer de partager encore et encore la passion et mon amour du poste de gardien avec ceux qui le souhaiterons ! 

Veri Piya ! ❤️”, Jean Daniel Padovani