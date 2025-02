Fin de la grève des enseignants : un accord trouvé avec le gouvernement

Après plus de deux semaines de grève, les enseignants comoriens reprennent le chemin des écoles. La Fédération des syndicats des enseignants des Comores (FSEC) et le ministère de l’Éducation nationale ont annoncé, ce 10 février, la signature d’un protocole d’accord mettant un terme au mouvement lancé le 27 janvier dernier.

Cet accord vise à répondre aux revendications des enseignants et à garantir la continuité de l’année scolaire 2024-2025. Parmi les mesures clés, l’intégration dans la fonction publique des diplômes et certificats obtenus avec l’autorisation de l’employeur, ainsi que la révision du statut particulier des enseignants, incluant une nouvelle grille salariale. De plus, un avancement sera accordé, avec une période définie lors des prochaines assises nationales de l’éducation, prévues d’ici mai 2025.

Dans un esprit d’apaisement, les deux parties se sont engagées à une période moratoire sans grève afin de laisser le temps aux réformes d’être mises en place. L’accord prévoit également la mise en application effective de l’arrêté n°20-002/MENRS, qui crée une administration paritaire au sein du ministère de l’Éducation, et un accompagnement pour améliorer la gestion des établissements publics et privés.

Pour rappel, la FSEC avait déclenché cette grève illimitée en raison de revendications non satisfaites concernant les conditions de travail et la reconnaissance des qualifications. Une assemblée générale des enseignants, début février à Moroni, n’avait pas permis de débloquer la situation. C’est finalement la reprise des discussions qui a conduit à cet accord.



