Felix Tshisekedi à Moroni I La paix et la sécurité de l’Afrique au menu des échanges

C’est à bord d’un avion spécial, que le président de la République démocratique du Congo (Rdc) et ancien président de l’Union Africaine Félix Antoine Tshisekedi est arrivé aux Comores hier. Il a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport de Hahaya par son homologue comorien et prochain président de l’Union africaine, Azali Assoumani. Après les hommages militaires, et les salutations d’usage, le président congolais a été conduit par un convoi présidentiel à son hôtel avant d’être reçu en audience par le chef de l’Etat comorien au palais de Beit-Salam.

Soutien et renforcement de la coopération

Après près de trois quarts d’heures d’échanges entre les deux chefs d’Etats, un point de presse a été organisé. Le président Azali Assoumani a tenu à montrer l’objectif de la visite. «Il est venu pour m’assurer de sa solidarité et de son soutien pour que j’arrive à réaliser mes missions pendant ma prochaine fonction de président de l’Union africaine», dit-il avant de confirmer des échanges sur le la coopération entre les deux pays. «Comme nous sommes aux Comores, nous ne pouvons pas ne pas parler des accords bilatéraux. Nous avons échangé sur comment nous pouvons renforcer la coopération entre nos deux pays. Comme nous avons un plan de faire des Comores un pays émergent à l’horizon 2030, nous avons discuté comment le Congo peut nous accompagner».



De son côté, le président congolais a exprimé sa joie de se retrouver à Moroni. «C’est un sentiment de joie de me trouver à Moroni», dit-il. Il a par la suite montré que «l’alphabet a fait que nous nous retrouvons côte à côte dans les conférences internationales, on a saisi l’occasion pour nous rapprocher et parler de nos problèmes. Aujourd’hui nous nous retrouvons ici, dans un pays frère, un pays important et qui va jouer un rôle important car, le président des Comores va devenir notre président, le président de notre organisation dans quelques jours».

«Il fallait que je vienne le voir partager avec lui mon expérience car j’étais à la tête de l’Ua avant lui». Et de poursuivre : «je suis venu lui manifester mon soutien, mes vœux de réussite dans cette mission qui est très courte. En un an, on ne peut pas tout régler, mais on peut impulser des choses qui pourront par la suite continuer par d’autres. Je lui ai promis cette visite et je suis venu m’acquitter, maintenant c’est à lui de venir à Kinshasa», a déclaré devant la presse le dirigeant congolais.



Devant les journalistes, le prochain président de l’Ua a fait savoir qu’ils ont parlé de tous les problèmes du continent. «Vous savez que l’Afrique souffre de plusieurs conflits inter-Etats et des problèmes d’insécurité liés malheureusement au terrorisme mais aussi aux difficultés de changement institutionnel. Ce sont des problèmes qui préoccupent à l’Afrique», a-t-il indiqué. «Nous ne pouvons pas attendre l’Europe pour venir trouver de solutions à nos problèmes. Nous avons intérêt à trouver de solution nous-mêmes», a déclaré le locataire de Beit-Salam.

Interrogé sur les conflits qui plombent le continent, le président Tshisekedi a montré que deux amoureux de l’Afrique ne peuvent pas se rencontrer et oublier les grands problèmes d’insécurité et des conflits qui compromettent le de développement du continent. «Comme nous sommes des amoureux de l’Afrique, nous avons parlé de tous les problèmes qui touchent à notre continent et surtout liés à la sécurité de certaines régions en Afrique dans les grands lacs».



Par rapport aux conflits de l’Est de la Rdc, le président congolais souhaite que le président Azali Assoumani fasse de ce dossier, l’un des priorités de sa mandature. «Partout où je suis passé, je profite l’occasion pour parler de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Je ne rate pas une occasion pour le dire et mon espoir c’est le président Azali. J’espère qu’il puisse aider à ramener la paix. Nous ne voulons pas la guerre, vous savez que la guerre c’est quelque chose d’horrible que je ne veux pas», a-t-il insisté avant de clore qu’il veut se concentrer sur les projets de développement de son pays et de la région. «Moi je veux me concentrer sur le développement de mon pays, le développement de ma région et le développement de mon continent».

Chamsoudine Said Mhadji