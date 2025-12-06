Faux post, vraie polémique : la Fédération comorienne dénonce une manipulation visant à opposer Comores et Maroc

La Fédération de Football des Comores (FFC) a réagi fermement, mercredi soir, après la diffusion d’un faux post publié la veille du match des Cœlacanthes sur une fausse page X usurpant son identité. Le montage, soigneusement fabriqué, affichait une étoile à six branches à la place de l’étoile marocaine, une provocation assumée dont l’objectif semblait clair : créer la discorde et instrumentaliser le sport pour nuire aux relations entre les deux pays.
Dans son communiqué officiel, la FFC condamne une tentative de désinformation grossière et rappelle qu’elle ne reflète en aucun cas la réalité des liens entre Moroni et Rabat. Des liens qualifiés d’historiques, constants et profondément fraternels, construits depuis l’indépendance des Comores grâce au soutien du Maroc dans plusieurs domaines clés : éducation, santé, coopération diplomatique.
Sur le plan sportif, la Fédération comorienne souligne la solidité de la collaboration entre les deux instances. Depuis trois ans, le Maroc a accueilli tous les matchs des Comores : éliminatoires de la Coupe du monde, qualifications pour la CAN 2025, rencontres amicales… Un soutien qualifié d’« exemplaire », tant dans l’organisation que dans les conditions offertes aux Cœlacanthes.
La FFC réaffirme également son respect total des symboles nationaux, rappelant que rien ne doit être utilisé pour semer la confusion ou alimenter des tensions inutiles. Les relations entre les peuples marocain et comorien, insiste-t-elle, sont « indéfectibles » et bien plus fortes qu’une manipulation isolée orchestrée sur les réseaux sociaux.
Enfin, la Fédération conclut en réaffirmant sa volonté de poursuivre une collaboration étroite avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), afin de dissiper tout malentendu et de préserver un climat de confiance qui a déjà porté ses fruits au cours des dernières années.
Said Hassan Oumouri
