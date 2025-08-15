Écoutez en direct
Fausses infos sur des expulsions : la Police nationale des Comores recadre RFI qui a publié des mensonges

15 août 2025

Une tempête médiatique a éclaté après la publication d’un article sur le site RFI affirmant que 117 personnes avaient été contrôlées à Moroni, dont 47 étrangers, et que « cinq Malgaches en situation irrégulière ont déjà été expulsés ». Ces informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont alimenté rumeurs et inquiétudes.

Face à cette propagation, la Police nationale a brisé le silence et publié un communiqué officiel catégorique : ces chiffres « ne proviennent pas de la Police nationale et ne reflètent en aucun cas la réalité de la situation ». L’institution dénonce des données « fausses et non vérifiées » et rappelle que seules ses publications officielles – via sa page Facebook, communiqués et interventions – sont fiables.

« Nous invitons les citoyens à vérifier l’origine des informations avant de les partager et à ne pas relayer des rumeurs pouvant créer confusion ou inquiétude », insiste la Police nationale, qui affirme rester mobilisée 24h/24 pour informer « avec transparence ».

Cette mise au point intervient alors qu’une opération nationale de contrôle d’identité est menée depuis le 12 août pour renforcer la sécurité publique. Mais contrairement aux affirmations circulant en ligne, aucune donnée officielle n’a confirmé les chiffres ou les expulsions avancés par certains médias.

