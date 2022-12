Fathou demande aux comoriens d’arrêter de pleurnicher

Tel père, tel fils. Le conseiller privé et fils du président de la république, Nour El-Fathou adoube le discours de son père. Dans un meeting qu’il a tenu à Haseindje et diffusé sur Facebook, dans la région de washili, Fathou a rappelé son camp, le parti présidentiel CRC, l’importance de s’unir pour le développement des comores: » il est tout à fait normal que des personnes qui sont dans le même camp aient des divergences, mais cela doit rester en interne; si chacun de nous ne met pas ses petits intérêts personnels à côté pour se concentrer sur ce qu’on veut faire, on y arrivera pas et les autres partis ou personnalités ne viendront pas nous rejoindra « , a-t-il insisté avant de s’attaquer a la jeunesse comorienne: » les comoriens pleurnichent beaucoup alors que ce pouvoir a confié beaucoup de postes clés aux jeunes «

