Fahmy Thabit refuse d’être le direteur de cabinet de Kamal Souef

Fahmy Thabit refuse d’être le dircab de Kamal Souef

Le ministre des finances, Kamal Souef est bien en peine. Tout Moroni est au courant qu’il voulait faire de Fahmy Thabit, son directeur de cabinet. Dès la dernière dizaine de septembre, la rumeur grandissait.

Dans la droite ligne des nominations du théologien Badjrafel et du patron de l’agence de communication « Tartib » par Azali Assoumani, le ministre des finances voulait lui aussi faire preuve « d’ouverture à la jeunesse ». En plus d’être le dirigeant de la plate-forme digitale « Kuuza », Fahmy Thabit est très présent sur les réseaux sociaux et à un profil plutôt proche de l’opposition. Une bonne pioche pour l’ancien directeur général des Douanes.

Mal lui en prit. L’ancien président de la Chambre de Commerce n’aurait pas accepté ce cadeau empoisonné, conscient des enjeux en présence et du piège qui qui allait se refermer sur lui. Fahmy Thabit aurait préféré opposer un refus catégorique à ce poste prestigieux. C’est un fait assez rare pour être signalé. Les jeunes ne se soumettent pas seulement. Beaucoup s’échinent à rester debout. Fahmy Thabit est de ceux-là.