Facebook change de nom mais ça ne changera pas vos vies

Le 28 octobre, lors d’une présentation de 80 minutes, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom et de logo de Facebook, l’entreprise qu’il a fondée il y a 17 ans. Le groupe – qui est la maison-mère de Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus – s’appelle désormais Meta, et a comme logo un signe bleu semblable à celui de l’infini. Il pourrait même s’appeler madzi(caca) tout le monde continuerait à avoir un compte.

Que ce que cela change ? Rien du tout et cela ne changera pas vos vies. Mark Zuckerberg continuera à devenir de plus en plus riche et à connaître vos vies comme avant.