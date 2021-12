Expo Dubai 2020 : Les pavillons des comores l’uns des plus visités.

Depuis l’ouverture de l’Expo 2020 Dubaï le 1er octobre 2021, le pavillon des Comores a enregistré au 10 décembre, près de 70 000 visiteurs. Autant de « touristes éphémères »

qui, le temps de quelques heures, découvrent la beauté des paysages comoriens, les

œuvres d’artistes exposées sur les murs du pavillon, ou encore les mythes comoriens.

L’engouement autour de l’organisation de la Journée nationale des Comores et la tenue du

Forum économique les 8 et 9 novembre dernier ont permis aux Comores de faire partie des

pays les plus dynamiques à l’Expo 2020.

Nous sommes maintenant dans le suivi de ses activités avec l’arrivée prochaine de 2

délégations d’hommes d’affaires ayant pris part au forum économique.

Les prochaines dates sont axées sur le développement économique pour permettre aux

entreprises comoriennes d’identifier de nouveaux partenaires d’affaires.

Les dates phares à venir, pour le mois de Janvier sont :

Du 7 au 10 janvier : semaine du bien-être et de la santé

Du 9 – 13 janvier : Semaine du tourisme

10 janvier : arrivée des représentants du secteur privé du tourisme comorien

11 janvier : Cocktail avec les tours opérateurs invités à l’Expo, cocktail par le

Chef Mourtaza

– 12 janvier : Journée des îles Vanilles

– 13 janvier : Forum du tourisme

– 14 et 15 janvier : rencontres et discussions entre les opérateurs privés

comoriens et étrangers

Du 20 – 23 janvier : Forum économique Inde-Afrique

Les entreprises comoriennes intéressées pour l’organisation de rencontres sont invitées à

contacter le Commissariat général aux Expositions et Foires.

Titre: Comores infos

Responsable communication