Evaporation de 11870 cartes à gratter Telma saisit le parquet d’une plainte

La société de téléphonie mobile, Telco, a saisi le parquet de la République de Moroni, d’une plainte pour “vol avec circonstance aggravante” présumé. Cette plainte est déposée, hier lundi 5 décembre contre un employé de l’entreprise. Selon ce courrier adressé au parquet, ce vol est intervenu alors que l’employé était en service, ce qui a entrainé l’évaporation de “11870 cartes à gratter de crédit d’une valeur de 8,577 million de francs”. Après avoir subtilisé ces 11870 cartes à gratter, l’ancien animateur “Vente indirect de Telco Sa” ne s’est pas présenté à la société fin octobre pour l’inventaire mensuel des ventes et du stock de carte à gratter en sa possession en prétextant être “souffrant”.



Selon une source de la société de téléphonie mobile qui n’a pas souhaité rendre publique son identité, ces inventaires se font chaque fin de mois. “Nous rapprochons les stocks des produits des agents sur le terrain par rapport aux versements effectués”. C’est à partir de cet inventaire que la supercherie a été découverte. Ce rendez-vous manqué et le prétexte de maladie sont passés dans un premier temps. Cependant, l’employé a fini par affirmer à ses employeurs avoir égaré les 11870 cartes à gratter et a signé une reconnaissance de dette. Aux yeux de la société, le prétendu égarement de “ces 11870 n’est qu’un prétexte fallacieux et que l’attitude de l’ancien animateur a démontré la commission d’un vol qualifié à l’occasion de son service”. La société demande donc au parquet de bien vouloir prendre acte de sa plainte.

Mariata Moussa Al-watwan

