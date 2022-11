Être anjouanais n’est pas synonyme d’être sambiste ou juwa

Opinion:

Veillez cadrer vos menaces, insulter un anjouanais parce qu’il s’est rendu à l’aéroport de Ouani pour accueillir le Président Azali n’est pas un délit. Ce qu’il faut comprendre, il y a beaucoup d’Anjouanais qui sont azalistes.

Alors pour quelle raison, ils n’ont pas le droit de l’accueillir sur l’île ?

Mais si on remonte un peu le temps, nous allons découvrir que pendant son temps, il était accueilli par des foules que ça soit Anjouan ou à Ngazidja, mais c’était normal à l’époque et ppersonne disait rien. Les azalistes et bacaristes avaient compris que c’était bien l’époque de quelqu’un d’autre.

Personne ne criait, qu’ils ont été payé pour se rendre dans les aéroports.

Il faut l’avouer que sur l’île d’Anjouan Azali a des poids lourds politique tel que le Ministre Djaanfar Salim Allaoui capable de mobiliser des foules.

Les personnes qui attendent que Anjouan entière se lève pour Sambi, ils doivent bien comprendre que Sambi a divisé l’île en 2008. Et ensuite il a mis fin à l’autonomie des îles. Donc maintenant, nous dépendons de l’Union.

Mais si ton amour pour lui, te rend aveugle pour voir ce qu’il a fait, alors tu peux prendre ce que je dis pour des insultes.

Nadhuifou Houmadi

