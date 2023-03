Ethiopian Airlines lance une université de l’aviation offrant des formations diplômante.

Le groupe Ethiopian Airlines a annoncé le lancement de son université spécialisée dans le domaine de l’aviation, qui offre des formations diplômantes de premier et de deuxième cycles. Cette institution est le fruit des investissements et de la politique d’expansion du groupe éthiopien, et est issue de la transformation de l’Ethiopian Aviation Academy, le centre de formation de la compagnie créé il y a plus de 60 ans. L’université propose une variété de cursus, tels que la licence en ingénierie aéronautique, la licence en ingénierie de maintenance des aéronefs, la licence en gestion de l’aviation, la licence en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, et le MBA en gestion de l’aviation. Elle vise à accueillir les professionnels et les amateurs de l’aviation en Éthiopie, en Afrique et dans le monde entier. Le PDG du groupe a déclaré que le lancement de l’université est le résultat de la politique d’expansion du groupe et des investissements continus