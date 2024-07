Estelle Youssoufa : la députée la mieux élue de France

Estelle Youssoufa a été élue dès le premier tour des élections législatives, avec un impressionnant score de 79,5 % des suffrages exprimés, dans la première circonscription de Mayotte.

Lors d’une interview, elle s’est exprimée sur cette victoire, qu’elle attribue à un vote massif de confiance et au travail acharné de son équipe de campagne. « Je suis très heureuse et reconnaissante aux électeurs », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de l’écoute et de la proximité avec les citoyens.

Malgré ce succès, Youssoufa reconnaît que l’abstention a été élevée, atteignant 60 % dans sa circonscription. Elle l’explique par le nombre réduit de candidats et la brièveté de la campagne. Elle réfute toutefois les critiques suggérant que cette abstention délégitimerait son élection.

La députée s’est montrée agacée par les insinuations de certains adversaires politiques, affirmant que ces critiques cherchent à masquer leur propre échec. Elle a également répondu à ceux qui minimisent l’importance politique de Mayotte, en soulignant son engagement et les efforts déployés pour représenter cette île au niveau national et international.

Youssoufa revendique une manière différente de faire de la politique, axée sur la proximité et le renouveau. Elle considère que son élection représente une nouvelle force politique à Mayotte, répondant à un désir de changement profond parmi les électeurs.

Parmi les priorités de son mandat, Estelle Youssoufa mentionne la sécurité, la crise de l’eau et l’épidémie de choléra. Elle appelle à une reprise des distributions d’eau et à la suspension des factures, tout en soulignant l’importance de la lutte contre la corruption.

Estelle Youssoufa incarne une figure politique déterminée à transformer Mayotte, malgré les nombreux défis. Sa réélection massive envoie un signal fort, tant aux autorités nationales qu’à ses adversaires locaux, sur la nécessité de répondre aux besoins urgents de l’île.

ANTUF Chaharane