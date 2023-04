Escroquerie à l’université des Comores : 120 000€ volés aux étudiants

Une escroquerie à grande échelle a été dénoncée par les étudiants de l’université des Comores, qui ont réclamé leurs droits à la mutuelle de santé. Selon les dernières informations, près de 120 000€ auraient été volés aux étudiants, qui se sont rassemblés en masse pour protester.

La mutuelle de santé est un système mis en place pour aider les étudiants à payer les frais médicaux, mais ces derniers ont découvert que leur argent avait été détourné à des fins personnelles. Cette escroquerie a eu des conséquences désastreuses pour les étudiants qui ont vu leur accès à des soins médicaux restreint.

Les autorités ont été alertées de cette situation, mais les étudiants continuent de réclamer une enquête approfondie et des mesures pour récupérer leur argent. L’université des Comores doit prendre ses responsabilités pour assurer la protection de ses étudiants et garantir qu’une telle situation ne se reproduise pas. Cette escroquerie est inacceptable et doit être condamnée fermement.

Misbah. S. M