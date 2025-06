Le conflit entre Israël et l’Iran a franchi un nouveau seuil de violence. L’armée israélienne a mené des frappes massives vendredi et samedi, tuant au moins 128 personnes en Iran, selon des sources locales. Un précédent bilan, communiqué par l’ambassadeur iranien à l’ONU, faisait état de 78 morts. On compte désormais plus de 320 blessés, certains grièvement atteints.

Israël, qui a également subi des attaques ayant fait 13 morts sur son sol, répond par une violence écrasante. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a déclaré vouloir faire vivre « l’enfer » à Téhéran, confirmant une stratégie d’escalade brutale.

Les frappes israéliennes, aux conséquences humaines dramatiques, suscitent une vive inquiétude dans la communauté internationale face à une guerre qui s’annonce de plus en plus meurtrière et incontrôlable.

IBM