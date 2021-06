En visite au CRDE de Diboini-Hamalengo, Azali annonce le prix de la vanille

Le samedi 26 juin, le président Azali a effectué une visite dans la localité de Diboini dans le Hamanvu, où est installé le Centre Rural de Développement Economique (CRDE) de Diboini-Hamalengo.

Le président a voulu s’enquérir de la situation sur le terrain et apporter son soutien au monde paysan. C’est ainsi, qu’il a pu aller sur certains sites et discuter avec des bénéficiaires des appuis des structures étatiques. Il a été accueilli par les différentes parties prenantes impliquées dans le développement agricole de la zone, avec une forte mobilisation des cadres et techniciens du ministère en charge de l’agriculture.

Au niveau du Crde, il a visité le périmètre d’expérimentation et de multiplication de matériel végétal où sont effectué des test de variété, la production sous serre des tomates, la chambre d’humidité pour l’acclimatation vitro plant bananier, la technique de défense et restauration du sol contre l’érosion et le macro-propagateur de bananier variété locale.

Il est passé voir un Eko-tank de 1030 m3 d’eau, une infrastructure hydraulique destinée à l’irrigation agricole et des dortoirs en construction pour les jeunes stagiaires du Crde. Il s’est ensuite rendu à un périmètre d’installation des jeunes et femmes où il a pu prendre part avec la coopérative des femmes qui étaient en pleine campagne de plantation de la pomme de terre.

Le président Azali a visité une parcelle 164 hectares réservée à l’installation d’une centaine de jeunes fermiers. Il s’est rendu aussi à une parcelle d’un bénéficiaire de vitro plant de bananier M. Said Mmadi Djimba. Sa visite sur les sites s’est achevée dans la zone de Banda Samlini où il s’est rendu dans une étable pilote appartenant à Abdillah Msaidié qui a fait appel à des races introduites résiliente et productive. De retour au Crde, il a procédé à la remise des équipements et lots de matériels agricoles aux fermiers du réseau des fermes des Sangani et des coopératives. A la fin, le président s’est rendu à Diboini où il a prononcé une allocution pour annoncer, entre autres, les prix de la vanille.

«Nous avons choisi l’opportunité de cette visite pour lancer également la campagne de vanille de cette année 2021. J’ai donc le grand plaisir de vous annoncer officiellement que le prix conventionnel de la vanille verte est fixé à 10.000 francs comoriens par kilogramme et celui de la vanille préparée à 65.00 francs comoriens. Je me réjouis de ces prix qui permettront aux acteurs du secteur de pouvoir rentabiliser leurs investissements » a déclaré le chef de l’Etat.

Et de poursuivre « je sais les sacrifices importants que nécessite cette activité .Toutefois, j’exhorte les acteurs du secteur à redoubler d’efforts pour consolider leur savoir-faire technique et opérationnel, accroître la production nationale mais aussi répondre aux normes internationales de qualité afin de redonner plus de valeur à nos produits, au bénéfice du développement de notre pays ».

Pour rappel, l’ancien directeur général de l’Office de la vanillé (Onav), a été suspendu de ses fonctions, pour avoir annoncé cette information il y a quelques jour, qui cela dit en passant, n’était pas dans ses prérogatives.

Mmagaza / LGDC