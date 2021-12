En Inde, des frères siamois décrochent leur premier emploi et deux salaires

Dans l’État indien du Pendjab, des frères siamois de 19 ans ont obtenu leur premier emploi, annonçait The Independent le 25 décembre. À préciser qu’ils toucheront chacun un salaire distinct.

La vie n’a pas été tendre avec Sohna et Mohna Singh. Abandonnés à la naissance par leurs parents, les frères siamois originaires de la ville d’Amritsar craignaient de ne jamais pouvoir travailler. Mais ils viennent d’être engagés comme électriciens au service de l’État. Un « job de rêve » à leurs yeux, d’autant qu’ils percevront bien deux salaires.

La Punjab State Power Corporation Limited leur a proposé un emploi comme électriciens, pour lequel ils toucheront chaque mois un salaire de 10 000 roupies indiennes, soit près de 120 euros. « Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Pendjab d’avoir su apprécier notre talent à sa juste valeur », ont déclaré les jumeaux après avoir été engagés.

Les enseignants du refuge où ils ont grandi, après avoir été abandonnés par leurs parents alors qu’ils n’avaient que deux mois, assurent qu’ils s’intéressaient depuis leur plus jeune âge à la réparation des appareils électriques.

À leur naissance en 2003, les médecins ont établi que Sohna et Mohna avaient deux cœurs, deux paires de bras, des reins et une moelle épinière, mais un seul foie, une seule vésicule biliaire, une seule rate et une seule paire de jambes.

Source : The Independent