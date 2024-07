En France 12 millions de personnes ont voté pour le RN, un parti au passé raciste

Lors de ce premier tour des élections législatives, plus de 12 millions de Français ont voté pour le Rassemblement national (RN), un parti historiquement associé à des positions racistes et fondé par Jean-Marie Le Pen sous le nom de Front National. Le parti a recueilli plus de 33 % des suffrages, plaçant le RN en tête avec une possibilité de remporter entre 260 et 310 sièges à l’Assemblée nationale. Avec 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité, le RN est en position de force.

Le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen, est bien connu pour ses positions fermes contre l’immigration. Le parti prône une politique d’immigration zéro et souhaite empêcher les binationaux d’occuper des postes importants dans la fonction publique. Selon le RN, l’insécurité en France est principalement due aux étrangers, une affirmation controversée et souvent critiquée pour son simplisme et son caractère xénophobe.

L’élection de 39 députés du RN dès le premier tour marque un tournant inquiétant pour beaucoup. Jordan Bardella, l’une des figures de proue du parti, a déclaré après l’annonce des résultats :

« Dimanche prochain, si les Français nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j’entends d’être le Premier ministre de tous les Français, à l’écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, soucieux de l’unité nationale. Je serai le garant de vos droits, de vos libertés, et de notre devise républicaine, celle qui unit tout le peuple de France dans une même promesse : liberté, égalité, fraternité. Faites le choix de dirigeants qui vous aiment autant qu’ils aiment la France. »

Ces propos, bien que se voulant rassembleurs, suscitent de nombreuses interrogations. Comment un parti aux idées aussi clivantes et souvent accusé de racisme peut-il prétendre représenter l’unité nationale ? La rhétorique du RN, centrée sur la peur et le rejet de l’autre, semble en contradiction avec les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

La montée du RN reflète une profonde crise de confiance des Français envers les partis traditionnels et un désir de changement radical. Cependant, cette progression soulève des inquiétudes quant à la direction que pourrait prendre le pays sous l’influence d’un parti dont les fondements idéologiques reposent sur l’exclusion et la division.

