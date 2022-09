Emergence 2030: Fakihi Mradabi se montre méthodique

Le président du mouvement Rddc s’est visiblement engagé à jouer sa carte de défenseur politique du gouvernement en place. En France, Fakihi Mradabi ne chôme pas, il sensibilise avec son mouvement et est un bon élève de l’émergence des Comores prônée par le président Azali. Il est un homme averti, de vision et de principes.



Un homme sans complexe, qui ose les défis, et qui s’est toujours imposé. Fakihi Mradabi appelle à une révolution comportementale dans le bon sens d’un développement socio-économique du pays. Puisque selon lui, il n’y a pas de développement possible tant que le peuple ne veut pas s’en passer de certains comportements et mœurs. « Il faut dépasser nos égos et s’unir pour le bien de notre pays. Je salue en effet le geste de Mouigni Baraka de rencontrer le président de la République pour une sortie de crise. Nous avons besoin d’une opposition constructive et non destructive », a déclaré Fakihi Mradabi, président du mouvement Rddc.



« L’homme politique, c’est avant tout une idée, un engagement pour une politique. Et ma politique est celle prônée par le président Azali Assoumani pour l’émergence du pays, pour une République juste et solidaire », a-t-il indiqué. « Nous devons croire aux projets annoncés et les chantiers lancés. Nous devons également croire à l’émergence de notre pays à l’horizon 2030 », a avancé Fakihi Mradabi.

Un pari réussi pour le Rddc ? Créé en France par des comoriens y résidant, le Rddc s’est musclé à en finir avec les antagonistes et ses manifestations en France. Si l’on considère que le but est de lutter contre les manifestations et de promouvoir la politique du président Azali, l’opération est réussie. Moins de rassemblement politique contre le chef de l’Etat comorien sur le sol français, depuis la création du mouvement Rddc, selon Fakihi Mradabi. Ses dirigeants et membres s’imposent et s’engagent pour l’intérêt de tous. Très remontés contre la diaspora antagoniste, ils ont réussi à mettre fin aux manifestations des comoriens de la France. Avec un des leaders stratèges du mouvement et président du Rddc, Fakihi Mradabi, tout est sous contrôle.



KDBA