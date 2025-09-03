Éliminatoires Mondial 2026 : la Fédération de Football des Comores appelle à l’union avant les chocs contre le Mali et la Centrafrique.

La Fédération de Football des Comores (FFC) a publié un communiqué officiel ce mardi, invitant l’ensemble des Comoriens, sur l’archipel comme dans la diaspora, à se mobiliser massivement pour soutenir l’équipe nationale.
Les Coelacanthes s’apprêtent à disputer deux rencontres décisives dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le jeudi 4 septembre 2025, ils affronteront les Aigles du Mali à Berkane pour la 7e journée, avant de défier la Centrafrique le dimanche 7 septembre 2025 à Meknès pour la 8e journée.
> « Deux rendez-vous historiques pour écrire ensemble la plus belle page du football comorien », souligne le communiqué.
La FFC appelle également à des prières dans toutes les mosquées du pays et de la diaspora, afin que les Coelacanthes obtiennent une qualification historique pour la première Coupe du Monde de leur histoire.
Un message de mobilisation est adressé aux journalistes, influenceurs, personnalités publiques et citoyens : il s’agit de partager, publier et porter haut les couleurs de la nation pour montrer un soutien total à l’équipe.
« Unis par l’amour des Comores, faisons résonner notre soutien aux Coelacanthes », insiste la Fédération.
La ferveur monte donc autour de cette double confrontation décisive. L’histoire est en marche, et le rêve d’une première participation mondiale n’a jamais semblé aussi proche.
Allez les Coelacanthes, allez les Comores !
ANTUF Chaharane
