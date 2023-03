Éliminatoires CAN 2023 : les Comores peuvent-ils créer l’exploit face à la Côte d’Ivoire

L’équipe des Comores de football, surnommée les cœlacanthes, va affronter la Côte d’Ivoire le 28 mars 2023 à Abidjan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). Les Comoriens espèrent réaliser un exploit face aux Éléphants, qui sont les favoris du groupe D.

Les Comores sont actuellement deuxièmes du groupe avec quatre points, derrière la Côte d’Ivoire qui en compte six. Les deux équipes se sont déjà rencontrées le 24 mars à Bouaké, où les Ivoiriens se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Nicolas Pépé et Max-Alain Gradel. Les Comoriens ont résisté pendant une heure avant de craquer sur deux erreurs défensives.

Pour ce match retour, les Comores devront faire preuve de plus de réalisme offensif et de solidité défensive. Ils pourront compter sur leur capitaine Nadjim Abdou, qui évolue au FC Martigues en France, ainsi que sur leurs attaquants Faïz Selemani (FC Lorient) et Ben Nabouhane (Étoile Rouge de Belgrade). Ils devront aussi se méfier du climat chaud et humide d’Abidjan, qui pourrait les fatiguer.

La Côte d’Ivoire, quant à elle, voudra confirmer sa première place et se rapprocher de la qualification pour la CAN qu’elle organise en 2023. Elle dispose d’un effectif riche et expérimenté, avec des joueurs comme Serge Aurier (Tottenham), Franck Kessié (AC Milan), Wilfried Zaha (Crystal Palace) ou encore Gervinho (Parme). Elle sera dirigée par Jean-Louis Gasset, qui a succédé à Patrice Beaumelle en février 2023.

Ce match s’annonce donc comme une belle affiche entre deux équipes aux ambitions différentes mais qui partagent une même passion pour le football. Les cœlacanthes vont-ils créer la surprise face aux Éléphants ? Réponse le 28 mars à partir de 14h00 sur Eurosport.