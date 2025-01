Élections législatives : un score stalinien de 85,07 % pour le fils du président !

Les résultats des élections législatives du 12 janvier, publiés par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), confirment sans surprise une victoire écrasante du parti au pouvoir, la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC). Avec près de 99 % des sièges remportés, la CRC s’assure une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Pourtant, ces chiffres sont loin de refléter la réalité du scrutin, entaché par de multiples fraudes électorales documentées par des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux et sur le site comoresinfos.

Parmi les résultats les plus controversés figure l’élection de Nour El Fathou Azali, fils du président Azali Assoumani, dans la circonscription de Hambou 2. Avec un score de 85,07 % des voix, il réalise un résultat stalinien, inédit dans l’histoire électorale des Comores. Ce score, jugé totalement irréaliste par l’opposition et de nombreux observateurs, symbolise la dérive autoritaire du régime.

Les témoignages et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux montrent un bourrage d’urnes systématique, des bulletins pré-remplis, et des scrutateurs manipulant les résultats. Des électeurs ont dénoncé des pressions et des intimidations dans plusieurs bureaux de vote.

Pour l’opposant Abdou. A, les résultats publiés par la CENI ne sont qu’une façade destinée à légitimer un pouvoir autoritaire :

« Ce n’est pas une élection, c’est une nomination. Le fils du président élu avec plus de 85 %, c’est une blague ! Personne n’y croit. »

Avec ces résultats, la CRC contrôle désormais presque tous les sièges à l’Assemblée nationale. Ce verrouillage institutionnel confirme le glissement du pays vers un régime de plus en plus autoritaire.

Pour de nombreux Comoriens, ces élections marquent la fin de toute illusion démocratique. Les institutions sont vidées de leur sens, et le pouvoir d’Azali Assoumani s’installe durablement dans un climat de défiance totale envers les processus électoraux.

