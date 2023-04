Échec du directeur de Sonelec, Soilihi Mohamed Djounaid : promesses non tenues et obscurité en plein Ramadan.

Le mois de Ramadhwani est crucial pour les Comoriens en matière d’électricité. Pourtant, la Société nationale de l’électricité des Comores (Sonelec) fait face à une panne généralisée. Malgré son monopole et le soutien du gouvernement, elle peine à fournir de l’électricité à ses clients. Soilihi Mohamed Djounaid, directeur général de la Sonelec, est pointé du doigt pour son incapacité à remplir sa mission.

Autrefois, les Comoriens bénéficiaient d’une fourniture électrique minimale durant Ramadhwani, mais cette année, la plupart du pays est plongée dans l’obscurité, même pendant l’iftar, moment crucial pour les consommateurs d’électricité. La Sonelec, qui ne compte aucun concurrent et bénéficie d’un appui important du gouvernement, n’est pas en mesure de répondre aux attentes de ses clients.

Soilihi Mohamed Djounaid avait promis en décembre 2020 de rétablir la situation en 90 jours. Cependant, il reconnaît désormais les difficultés liées à la production de mégawatts et invoque un approvisionnement tardif des pièces de révision pour justifier les délestages. Il présente ses excuses, mais uniquement en commentaire d’un tweet, laissant les clients insatisfaits et en attente de résultats concrets.

Les Comoriens attendent désormais des actions tangibles de la part de Soilihi Mohamed Djounaid et de la Sonelec pour remédier à cette situation préoccupante et assurer un approvisionnement électrique fiable et durable.

Antuf chaharane