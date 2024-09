Drame à Koimbani Oichili : deux enfants perdent la vie dans une citerne

Un terrible accident s’est produit cet après-midi à Koimbani Oichili, dans le sud de Ngazidja. Deux enfants, Said Hassane Said Ankil et Soulaimane Abdou M’madi, ont tragiquement perdu la vie en se noyant dans une citerne. La communauté locale est sous le choc face à ce drame qui a frappé ces jeunes garçons.

D’après les premières informations recueillies sur place, les deux enfants jouaient à proximité de la citerne lorsqu’ils y sont tombés, ne parvenant pas à remonter à la surface. Malgré des efforts pour les réanimer, ils ont été déclarés morts peu de temps après.

