Drame à Dindrihari : deux ouvriers perdent la vie dans un éboulement

C’est un drame qui a bouleversé la localité de Dindrihari, sur les hauteurs de Mutsamudu. Ce dimanche , en fin de matinée, un éboulement de terrain a piégé cinq ouvriers qui travaillaient à l’extraction de pouzzolane. Malgré les tentatives de sauvetage, deux d’entre eux n’ont pas survécu.
L’alerte a été donnée peu après 11 heures, lorsque la terre s’est brutalement détachée, ensevelissant les travailleurs. Rapidement mobilisés, les pompiers, soutenus par la Sécurité civile et une pelleteuse, se sont lancés dans une course contre la montre pour tenter de dégager les victimes. Trois d’entre elles ont pu être sorties vivantes des décombres et prises en charge. Mais pour les deux autres, l’espoir s’est éteint après neuf longues heures de recherches intenses.
C’est aux alentours de 20 heures que les corps sans vie ont finalement été extraits de l’amas de terre. Ils ont aussitôt été transférés à l’hôpital de Hombo. La nouvelle a provoqué une vive émotion au sein de la population, qui s’était rassemblée tout au long de la journée, retenant son souffle dans l’attente du dénouement.
Cet accident met une nouvelle fois en lumière les conditions précaires dans lesquelles travaillent de nombreux ouvriers sur des sites d’extraction, souvent exposés à des risques majeurs. Les habitants de Dindrihari, encore sous le choc, appellent désormais à plus de sécurité sur ces chantiers où la vigilance reste de mise.
