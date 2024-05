Don d’équipements de couture par l’Ambassade d’Arabie Saoudite.

L’école d’insertion professionnelle « Les Hirondelles », située aux Comores, a reçu un don précieux de la part de l’ambassade d’Arabie Saoudite. Le mercredi 8 mai, en présence de la gouverneure de Ngazidja, Mhoudine Sitti Farouata, l’ambassadeur saoudien, Dr Atallah Zayed A. Al Zayed, a remis officiellement des machines à coudre à cette institution. Ce geste, décrit par l’ambassadeur comme des « petits cadeaux », vise à offrir aux jeunes filles des opportunités d’insertion dans le monde professionnel et de contribuer au développement local et familial.

Cette cérémonie symbolique a également été l’occasion pour la directrice de l’école, Hamida Ibrahim, d’appeler à un renforcement du partenariat entre l’école et l’Arabie Saoudite. Elle a exprimé sa conviction que cette nouvelle coopération dynamique aidera l’école à relever les défis de la formation et de la protection des femmes et des filles, en leur permettant de réaliser les objectifs fixés pour les années à venir.

Fondée en 1981 grâce à des initiatives d’associations féminines de Ngazidja, Les Hirondelles aide les femmes et les jeunes filles non scolarisées ou en échec scolaire à acquérir des compétences professionnelles en couture, cuisine, pâtisserie et restauration, contribuant ainsi à l’emploi qualifiant et à la réduction de la pauvreté dans la région.

ANTUF Chaharane