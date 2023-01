Point de presse de la communauté comorienne en Turquie. DJIBRIL n’aurait pas honoré son engagement d’envoyer les 20 000€ que certains membres ont cotisé. L’ex mari de AL MARHOUMA se trouve en prison et les comoriens sont danger. Numéros de contact +905441788703, +905360513060 et +905527179517. Regardez la vidéo témoignage des comoriens ci-dessous :

Please follow and like us: