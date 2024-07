Distribution de 30 tonnes de viande à Moroni : Un geste de solidarité de l’Arabie Saoudite envers les Comores

Le samedi dernier, l’ambassade d’Arabie Saoudite à Moroni, sous la direction de son Chargé d’affaires Waleed Mosly, a supervisé la distribution de 30 tonnes de viande aux populations défavorisées des Comores. Cet acte de solidarité, destiné à soutenir les familles nécessiteuses, les orphelins et les Madrassas comoriens, reflète les liens fraternels profonds entre les Comores et le Royaume saoudien.

La cérémonie, marquée par une large participation des autorités locales, souligne l’engagement continu de l’Arabie Saoudite à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables des Comores en ces temps économiques difficiles. De nombreux responsables, dont le directeur des affaires islamiques, les préfets des sept régions de Ngazidja, ainsi que les responsables des écoles coraniques et diverses ONG, étaient présents pour assister à cette initiative humanitaire.

Dans son discours, Waleed Mosly s’est dit honoré de participer au lancement de ce programme de distribution de viande. « C’est avec un grand honneur que j’assiste avec vous au lancement du programme de distribution du don du Serviteur des deux saintes mosquées, sacrifice (ALADHAHI) en Union des Comores », a-t-il déclaré.

Ce programme fait partie d’un projet humanitaire plus large mis en œuvre par le Royaume d’Arabie Saoudite dans tous les pays islamiques frères. Le diplomate a souligné que ce projet vise à soutenir les familles pauvres, les orphelins et les nécessiteux des Comores. En effet, 3000 sacrifices ont été alloués au gouvernement comorien pour être distribués équitablement à travers toutes les îles de l’archipel. « Le lancement de ce projet symbolise l’accompagnement et le soutien du Royaume au peuple frère comorien pour l’amélioration des conditions de vie des familles nécessiteuses et de ceux qui ont des besoins spécifiques, à un moment où le monde est confronté à une crise économique difficile. »

Cette initiative illustre également les liens d’amitié profonde entre l’Arabie Saoudite et les Comores, renforçant les relations fraternelles et la coopération dans divers domaines, notamment le développement social. Le Royaume, sous les directives du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et du Prince Héritier, s’engage fermement dans la réalisation des programmes du plan Comores émergentes.

La cérémonie de distribution, qui s’est déroulée en présence des bénéficiaires, a été marquée par une organisation rigoureuse. Selon Mohamoud Chakir, directeur général adjoint de la coopération chargé du monde arabe, 1140 cartons de viande ont été distribués à 12 ONG nationales, 30 madrassas rénovées et aux sept préfectures de l’île de Ngazidja. Il a également annoncé qu’une cérémonie similaire aurait lieu prochainement à Anjouan et Mohéli, assurant que Mayotte n’était pas oubliée. « Je suis en contact avec les autorités religieuses pour étudier les voies et moyens d’envoyer leur part », précise-t-il. Et de souligner ses efforts pour garantir une distribution juste et transparente cette année. « Chaque année, je reçois des critiques selon lesquelles ce sont les membres du gouvernement qui bénéficient de ce don. Cette année, personne ne peut émettre une telle critique puisque j’ai essayé d’être le plus juste possible. Dieu est le seul qui sait », affirme-t-il.

Soibah Saïd