Disparition tragique en Gironde : le corps de Hatyce Halidi retrouvé à Lormont

L’espoir s’est éteint pour la famille de Hatyce Halidi Selemani, surnommée Tyah. Après plusieurs jours d’angoisse et de recherches, le décès de l’adolescente a été confirmé par le Parquet de Bordeaux. La jeune fille de 16 ans a été découverte sans vie dans un parc de Lormont, dans la banlieue bordelaise, par un promeneur.
Originaire de Mayotte, Tyah vivait à Pessac avec sa famille. Elle n’avait plus donné signe de vie depuis le 12 janvier dernier. Ce jour-là, l’élève de première était rentrée déjeuner chez elle avant de repartir, en principe, vers son lycée. Mais elle n’y est jamais arrivée.
C’est par un message de l’établissement scolaire que sa mère a appris l’absence inexpliquée de sa fille. Pensant d’abord qu’elle se trouvait chez des amis, la famille s’est inquiétée dans la soirée, face à son silence prolongé et à son téléphone devenu injoignable.
Une alerte pour disparition inquiétante avait été lancée le 20 janvier, déclenchant des recherches policières. Désormais, une autopsie doit être réalisée par l’Institut de Médecine légale afin de déterminer les causes exactes du décès, a précisé le procureur de Bordeaux.
Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ce drame.
