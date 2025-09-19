Disparition de Hassane Mhoma : un héritage entre savoir, foi et service public

Hassane Mhoma restera dans la mémoire collective des Comores comme un homme dont la vie a été entièrement consacrée au service des autres. Le mardi 16 septembre 2025, à l’hôpital El-Maarouf, il s’est éteint à l’âge de 85 ans, laissant derrière lui un héritage profond mêlant éducation, ingénierie et foi.
Né vers 1940 à Itsinkudi ya Washili, il effectue ses premiers pas à l’école coranique avant de poursuivre un parcours scolaire remarquable, le menant jusqu’à Madagascar après le cyclone de 1959. Diplômé en ingénierie du bâtiment à Majunga, puis formé en France, il revient aux Comores en 1967 comme contrôleur des travaux publics. Son empreinte technique est indélébile : routes, réseaux d’eau potable, établissements scolaires à Mwali et Ndzuani.
Mais au-delà des infrastructures, c’est son rôle spirituel qui a marqué des générations. Figure respectée du djamaat tabligh, il fut l’imam bâtisseur de la grande mosquée d’Itsinkudi dès 1978, avant de contribuer à d’autres édifices religieux. À un âge avancé, il finançait encore un madrassat dédié à la mémorisation du Coran.
Père de cinq enfants, dont un docteur, Hassane Mhoma lègue à son village et à son pays un exemple de dévouement et d’humilité. Sa disparition laisse un vide immense.
IBM
