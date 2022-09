Discours de la vérité

Ce n’est pas un discours politique. C’est un engagement pour la vérité. Et la vérité est que ce régime est en train de nous tuer. Il a fait changer toutes les lois. Ce qui était sacré pour les comoriens, notamment la constitution ou la paix, est devenu normal. Banal. Ce que nos familles nous interdisaient de faire, ce régime nous l’ impose.



Tous les comoriens sont choqués de voir des jeunes, hommes, femmes et même de vieilles dames attaquer des cargaisons de riz. On a du mal à croire que ces images soient tournées aux Comores. Pourtant c’est la vérité, il faut bien l’accepter. Sur tout le territoire, les comoriens sont prêts à tout pour avoir quelques grains de riz afin de nourrir leurs familles. Le régime pille l’ État et il veut faire de nous ses complices. Des voleurs. Alors il nous impose la faim après avoir retiré la liberté d’expression. « Ventre vide n’a point d’oreilles », dit-on, pour ainsi installer le chaos. Et du chaos, le régime peut passer aux arrestations arbitraires ou faire diversion sur les sujets les plus importants. N’oublions pas que la dictature avait promis de juger l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi en octobre prochain. Est-ce une manière de fuir encore une fois ses responsabilités sur l’affaire dite citoyenneté économique ? La dictature n ‘a de stratégie que la diversion. Il faut rappeler qu’elle a fait couper la main d’un gendarme le jour qu’elle violait les accords de 2001. Souvenez-vous bien que la dictature a saccagé des bureaux de vote en 2019 pour pouvoir déplacer les caisses et les remplir des bulletins du candidat CRC. Ce n’etait pas un hasard que les bureaux de vote saccagés se trouvaient là où le régime allait perdre.



Aujourd’hui, il veut nous berner en installant une pénurie de riz. Alors nous devons avoir des doutes sur la sécurité de ces cargaisons ou magasins de riz. Tantôt, les forces de l’ordre sont présentes pour sécuriser le riz, tantôt elles disparaissent…comme pour passer un message: » Venez prendre ». Et je ne serai pas étonné d’entendre le « tout-puissant » Miroidi accuser les comoriens d’avoir volé tout le riz d’ Onicor. Ainsi, il aura de quoi prouver la disparition des fonds de la société.

Le régime veut aussi nous faire croire qu’il est affaibli pour baisser notre garde. Ça serait une erreur monumentale.

Mohamed Mboiboi Kaembi