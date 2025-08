Diplomatie : HUANG Zheng, nouveau visage de la Chine aux Comores

L’Union des Comores a accueilli, ce lundi 4 août 2025, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine. Son Excellence Monsieur HUANG Zheng a atterri à l’aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni, marquant le début officiel de sa mission en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’Union des Comores.

À son arrivée, il a été chaleureusement reçu par des représentants du ministère comorien des Affaires étrangères, des diplomates chinois en poste, ainsi que le président de l’Association pour l’Amitié Comores-Chine. Une cérémonie d’accueil sobre mais symbolique, à l’image d’une relation bilatérale que les deux pays qualifient désormais de « partenariat stratégique ».

Dans une déclaration prononcée peu après son arrivée, l’Ambassadeur HUANG Zheng s’est dit honoré d’être accrédité aux Comores. Il a souligné que l’amitié sino-comorienne « transcende les montagnes et les mers », une formule symbolique réaffirmant la profondeur historique des liens entre Moroni et Pékin.

« Sous la direction stratégique du Président Xi Jinping et du Président Azali Assoumani, les relations entre la Chine et les Comores ont atteint un niveau de partenariat stratégique. Nos deux pays se soutiennent fermement sur le plan politique et notre coopération ne cesse de se renforcer dans tous les domaines », a-t-il déclaré.

Cette année 2025 marque un double jalon : le cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et la première année du partenariat stratégique officialisé l’an dernier. Pour HUANG Zheng, cette étape est l’occasion de consolider les acquis et de « construire ensemble une communauté d’avenir partagé ».

La partie comorienne, par la voix de ses représentants diplomatiques, a exprimé son soutien total au nouvel ambassadeur et réaffirmé l’importance stratégique que revêt la relation avec la Chine. « Nous sommes prêts à collaborer étroitement pour approfondir cette relation exemplaire », a déclaré un haut responsable du ministère des Affaires étrangères.

Avec cette nouvelle nomination, la Chine confirme son engagement de long terme dans la région, dans un contexte où l’influence asiatique aux Comores ne cesse de croître, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé et de la coopération économique.

ANTUF Chaharane