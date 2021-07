Diplomatie et Coopération: Le Japon et la Russie accréditent leurs nouveaux ambassadeurs

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a reçu, lundi 5 juillet, les lettres d’accréditation de Higguchi Yoshishiro, et d’Andrey Andreev, respectivement ambassadeurs du Japon et de la Fédération de Russie. Les deux ambassadeurs accrédités aux Comores avec résidence à Antananarivo ont affirmé la volonté de leurs pays d’accompagner les Comores à réussir le Plan Comores émergents (Pce).

Deux ambassadeurs ont été accrédités à Moroni depuis le lundi 5 juillet. Il s’agit des ambassadeurs de la fédération de Russie, Andrey Andreev, et du Japon, Higguchi Yoshishiro. Les deux diplomates disent vouloir renforcer les liens qu’entretiennent les Comores et leurs pays respectifs. Présents à la fête nationale, les deux ambassadeurs ont exprimé leur satisfaction pour « l’accueil chaleureux» qui leur a été réservé.

Ayant pris part à la cérémonie officielle du 46e anniversaire de l’indépendance des Comores mardi matin, Higguchi Yoshishiro a fait part de son appréciation pour avoir participé à cette fête nationale. Il a rappelé que les deux pays entretiennent depuis plus de quarante ans des relations amicales.«Le Japon et les Comores ont noué des relations de coopération depuis 1977. Depuis, le Japon a noué une diversité de coopération dans différents domaines comme la Santé, l’Education», a-t-il déclaré. Il poursuit que «le Japon sera aux côtés des Comores pour la réalisation d’un développement économique, social durable et équitable» et espère que sa venue sera le début «de belles aventures» car le diplomate compte revenir y travailler dans le cadre de la coopération de ces deux pays.

De son côté, l’ambassadeur de la fédération de Russie, Andrey Andreev, a exprimé sa joie pour s’être entretenu avec le président comorien. «J’ai eu l’opportunité de remettre, ce lundi, mes lettres de créance au président Azali Assoumani en ma qualité de nouvel ambassadeur de la Russie en Union des Comores», a-t-il expliqué en poursuivant : «nous avons bien apprécié les relations amicales qu’entretiennent nos deux pays».

Maintenir des bonnes relations

Le diplomate russe s’est entretenu avec le chef de l’Etat, selon lui, pour renforcer la coopération bilatérale. «Nous avons accordé une attention très spéciale au renforcement des relations commerciales et économiques», a-t-il annoncé avant de poursuivre : «nous avons confirmé que nous avons de bonnes perspectives de nos relations dans le domaine de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme et de la pêche et dans bien d’autres domaines».

L’ambassadeur Andrew Andreev déclare qu’avec le président Azali Assoumani, ils ont abordé» la question de la formation des cadres comoriens en Russie» et se sont mis d’accord «d’offrir l’opportunité à plusieurs étudiants comoriens de faire leurs études en Russie». Il a enfin félicité les relations amicales et fraternelles que les deux pays ont tissées depuis déjà quarante-cinq ans en s’engageant personnellement au maintien de ces liens.

Adabi Soilihi Natidja / Alwatwan