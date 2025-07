Diaspora Days 2025 : 50 ans d’engagement célébrés aux Comores

Du 23 juillet au 10 août 2025, l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat des Comores (UCCIA) organise une édition spéciale des “Diaspora Days”, un événement majeur destiné à renforcer les liens entre les Comoriens de l’étranger et leur pays d’origine. Placée sous le thème « 50 ans d’engagement de la diaspora comorienne : rétrospective et perspectives », cette édition met en lumière le rôle stratégique de la diaspora dans le développement national.

Un événement structurant pour l’avenir

Un demi-siècle d’histoire

La conférence de presse de lancement, tenue au siège de l’UCCIA à Moroni, a marqué le début de ce rendez-vous inédit. Il s’agit de retracer l’évolution de l’engagement de la diaspora comorienne depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, et d’ouvrir une réflexion sur les futures coopérations possibles.

Objectifs clairs

Reconnaître la contribution de la diaspora au développement socio-économique du pays.

Créer un espace de dialogue entre les Comoriens de l’étranger, les institutions publiques, et les acteurs locaux.

Favoriser la co-construction de projets autour de l’investissement, de l’entrepreneuriat et du transfert de savoirs.

Un programme riche et inclusif

Des conférences, panels, ateliers, et rencontres culturelles sont prévus tout au long de ces deux semaines. Des figures de la société civile, des représentants institutionnels, des entrepreneurs, et des membres influents de la diaspora y participent. L’objectif est de valoriser les réussites individuelles et collectives, tout en réfléchissant à de nouvelles dynamiques de mobilisation.

Vers une diaspora pleinement intégrée au projet national

L’UCCIA et ses partenaires ambitionnent de transformer cet événement en moteur d’action concrète. Il s’agit notamment de stimuler les investissements de la diaspora dans des secteurs clés (énergie, agriculture, numérique, santé, éducation), tout en facilitant leur implication dans la gouvernance locale.

Les Diaspora Days 2025 ne sont pas une simple commémoration : ils incarnent une volonté politique forte de reconnaître la diaspora comme acteur central du développement comorien. C’est un appel à conjuguer les talents, les ressources et les énergies de ceux qui vivent au-delà des frontières pour construire, ensemble, l’avenir du pays.

Said Hassan Oumouri