Dialogue national : Les acteurs politiques, sociaux et économiques appelés à contribution

«Notre principal souhait est de faire en sorte que tous les acteurs politiques, sociaux et économiques du pays puissent participer à ce grand rendez-vous.» Tel est le vœu du chef de l’Etat, à en croire le secrétaire général de la Convention pour le renouveau des Comores (Crc). Youssoufa Mohamed Ali saisi ainsi l’occasion pour appeler les acteurs concernés à mettre de côté les divergences politiques et à favoriser les valeurs qui unissent les Comoriens, à savoir la paix, la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement économique.

Le parti Crc entame une tournée dans l’ensemble du pays pour mobiliser ses militants. Des réunions ont eu lieu à Nyumadzaha ya Bambao, Ikoni, Ntsaweni à Ngazidja, mais également à Mramani et Mirontsi à Ndzuani. Prochainement, des réunions similaires seront tenues à Mwali. Interrogé sur l’objet de cette tournée, le secrétaire général de la Convention pour le renouveau des Comores (Crc) a répondu que son parti n’attend pas les élections pour mobiliser ses militants.

Azali, artisan de la réconciliation nationale

«Nous avons lancé cette tournée pour mettre en place les structures au niveau des villages, mobiliser nos militants et introniser les nouveaux militants. Nous allons profiter de ces rencontres pour soutenir les actions du gouvernement sous la conduite éclairée du président Azali Assoumani», a-t-il expliqué. Youssoufa Mohamed Ali a également indiqué que la tournée vise à sensibiliser la population sur la paix et la stabilité du pays, deux richesses qui constituent, selon lui, deux conditions sine qua non pour le développement d’un pays, «de notre pays».

Interrogé également sur le dialogue national, le secrétaire général de la Crc se dit confiant quant à cette initiative. «Je crois que le dialogue, la consultation et la concertation sont des éléments importants qui contribuent énormément à consolider la paix et la stabilité. C’est ainsi que la Crc soutient l’initiative hardie et courageuse du chef de l’Etat de lancer ce dialogue national», a-t-il soutenu avant de faire savoir que le dialogue sera axé sur trois points comme l’organisation des prochaines élections dans des conditions apaisées et sereines. «Nous pensons que la grande majorité des Comoriens est d’accord sur les points arrêtés notamment le découpage électoral, le renouvellement de la Ceni et la réflexion sur le code électoral», a-t-il expliqué qualifiant ces derniers d’éléments importants pour le complément de la charpente institutionnelle du pays.

Youssoufa Mohamed Ali appelle ainsi tous les acteurs politiques, sociaux et économiques à répondre à l’invitation du président Azali qui est, pour lui, l’artisan de tous les dialogues organisés dans le pays. «Le président Azali est l’élément central de la réconciliation nationale et de la mise en place de toutes les institutions du pays issues de cette réconciliation. Il est aussi l’artisan des assises nationales, lesquelles ont abouti à la nouvelle constitution», a-t-il rappelé pour mettre les acteurs concernés en confiance.

Mettre les divergences de côté

Pour le secrétaire général de la Crc, le principal souhait du président et de son gouvernement est de faire en sorte que tous les acteurs politiques, sociaux et économiques puissent participer à ce dialogue. «Ainsi, nous devons mettre de côté les divergences politiques et favoriser ceux qui nous unissent, notamment la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement économique», temporise-t-il précisant tout de même que la machine est lancée.

Youssoufa Mohamed Ali appelle ainsi l’ensemble des composantes de notre socièté à aller de l’avant, notamment pour ce qui est de la vaccination. Pour lui, il faudra consolider les acquis, grâce auxquels le pays est classé zone verte. Il s’agit de maintenir les mesures barrières et la vaccination. «Nous avons des vaccins disponibles, Dieu merci. Ainsi, nous appelons les Comoriens à aller se vacciner pour une reprise économique de notre pays, avec la reprise des mashuhuli bien sûr», a-t-il encouragé.

Nassila Ben Ali / Alwatwan