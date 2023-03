Dhoulkamal rassure les Comoriens en Tunisie : tous à l’abri et les trois arrêtés relâchés

Le ministre des Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal, a rassuré la population que tous les Comoriens résidant en Tunisie sont en sécurité, lors d’un entretien accordé à Al-watwan. Cette déclaration intervient dans un contexte de peur et d’incertitude en Tunisie après les propos qualifiés de « racistes » du président Kaïs Saïed, qui ont suscité l’indignation générale. Le ministre a également informé que les trois Comoriens qui ont été arrêtés sont désormais libres et en sécurité, grâce à l’intervention de la consule générale des Comores en Tunisie.

Dhoihir Dhoulkamal a souligné qu’il avait échangé avec son homologue tunisien sur l’évolution de la situation, et que la situation se calmait petit à petit. Les autorités comoriennes ont également ordonné à la consule générale des Comores en Tunisie de retourner sur place en urgence afin de suivre de près la situation des concitoyens et veiller à leur sécurité. Le ministre a appelé les Comoriens présents en Tunisie à rester chez eux et à suivre les consignes des autorités compétentes.