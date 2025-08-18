Destin : Le cri d’alerte d’Abdillah Mmadi Hassani pour sauver la jeunesse comorienne

Le 2 juillet dernier, l’écrivain et historien Abdillah Mmadi Hassani a dévoilé son dernier ouvrage, Destin, un livre de 142 pages qui ne laisse pas indifférent. Loin d’être une simple fiction, cette œuvre se veut un miroir tendu à la société comorienne et une invitation à la réflexion sur des réalités souvent tues.
Dans un entretien accordé à La Gazette des Comores, l’auteur précise : « Destin est une œuvre qui cherche à susciter la réflexion et le débat sur des sujets qui fâchent tout en valorisant nos traditions en voie de disparition ». À travers son récit, il met en lumière une jeunesse à la croisée des chemins, confrontée à la précarité, à l’échec d’un système éducatif fragilisé et à une politique familiale parfois défaillante.
Sans détour, Mmadi Hassani critique les fléaux qui gangrènent la société : l’adultère, les abus dont sont victimes les adolescentes, mais aussi la passivité d’une partie de la jeunesse. Il met en garde contre la paresse et la manipulation, rappelant que « face aux défis économiques, sociaux et politiques que rencontre le pays, la jeunesse doit prendre son destin en main ».
Historien, professeur et écrivain engagé, l’auteur appelle à une véritable prise de conscience. Pour lui, l’avenir des Comores dépend de l’engagement des jeunes : acquisition de compétences, innovation et participation active au développement économique et social. « En prenant les bonnes initiatives et en évitant les pièges de la facilité, la jeunesse peut espérer un avenir meilleur et façonner un pays plus prospère et plus équitable », insiste-t-il.
IBM
Réagissez à cet article