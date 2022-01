Des troubles entre Hantsahi et M’ramani à Anjouan, il y’a eu des victimes

Des troubles entre jeunes de Hantsahi et M’ramani, deux localités limitrophes du Nyumakele, ont éclatés cet après-midi au sud-est de l’île d’Anjouan.

Tout serait parti d’un Mourengue, danse de combat, organisé la veille dans le village de Chaweni situé un peu plus haut de ces deux localités en conflit.



” Des jeunes de Mramani et Hantsahi se sont battus. Cela ne s’est malheureusement pas arrêté là. Ce samedi , un jeune de Hantsahi a été agressé à coup de bâtons et même de couteau. Les jeunes de Hantsahi ont ensuite érigé des barricades sur la route menant à Mramani pour arrêter les bus qui s’y rendaient pour se venger. Les forces de l’ordre sont intervenues sur place et ont fait usage de bombes lacrymogènes qu’ils ont lancés un peu partout dans le village faisant ainsi plusieurs blessés qui sont admis cette nuit au centre de santé de Mremani. “, indique notre source précisant que ces jeunes étaient, pour la plupart, blessés par les bombes lacrymogènes tombées dans leurs domiciles.

Faissoili Abdou