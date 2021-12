Des prisonniers se sont évadés de la maison d’arrêt de Badjo

8 prisonniers se sont évadés de la maison d’arrêt de Badjo dans la nuit du lundi 13 décembre. Deux d’entre eux ont été retrouvés et les 6 autres sont en cavale et activement recherchés par la gendarmerie nationale. Aucune information officielle n’est encore donnée ni par les autorités pénitentiaires, ni par les autorités judiciaires sur les circonstances de l’évasion ni sur les catégories des prisonniers concernés.

Il convient seulement de souligner que la maison d’arrêt de Badjo n’est pas clôturée et l’effectif des gardes pénitenciers est très insuffisant. La prison n’a ni eau, ni toilettes décentes. Souvent la rivière Msutruni toute proche sert d’alternative pour les besoins hygiéniques des prisonniers. Selon des sources anonymes, le garde en chef serait agressé avant l’action et aucun criminel ne fait partie de ces prisonniers évadés. Ce serait seulement des auteurs d’actes de vol et agressions sexuelles.

Riwad / LGDC